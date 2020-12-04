Konyaspor 6 eksikle Erzurumspor maçına çıkıyor

İttifak Holding Konyaspor, pandemi nedeniyle her hafta oyuncularını PCR testinden geçiriyor. Kulüp doktoru Gökhan Özhan, bu hafta rutin olarak yapılan PCR testinde pozitif bulguya rastlanmadığını belirtti. 6 oyuncunun sakatlığının devam ettiğini belirten Özhan, 'Alanyaspor maçının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz Musa Çağıran’ın dış menisküsünde yırtık saptanmıştı. Musa bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun bu ameliyatın ardından 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sakatlıkları süren Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın tedavi süreci ve takımdan ayrı olarak çalışmaları devam etmektedir' dedi.
5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek yeşil-beyazlı ekibin şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: "Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Ahmet Çalık, Hadziahmetovic, Alper, Hurtado."
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'ta Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kararsızlığı yaşanıyor. İki futbolcuda son dönemdeki formuyla dikkat çekerken Senegalli futbolcu forma için bir adım önde görünüyor.
Sezon sonunda serbest kalacak milli golcü Kenan Karaman'ı iki Türk takımının istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Serdar Aziz ile özel bir görüşme yapan Bulut, liderlik görevini verdi.
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve grubunda ilk kez mağlup oldu. Ukrayna temsilcisinin golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh attı.