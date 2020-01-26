Konya'da Fatih Terim coşkusu

Galatasaray, Konya'da coşkuyla karşılandı. Fatih Terim ilgi odağı oldu

Arda Turan'ın yeniden Galatasaray'a dönmesi konusunda fikir ayrılığı yaşayan başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki ipler önceki gün Başkan'ın düzenlediği basın toplantısıyla iyiden iyiye gerildi. Başkan Cengiz, Terim'in adını vermeden yaptığı açıklamalarda 'Son söz yönetimindir, gerekirse yollar ayrılır' mesajı vermişti. Bu gelişmelerin ardında dün takım Konya'ya gitti. Havaalanında Fatih Terim ilgi odağı oldu. Hocaya çiçek ve atkı verildi. Bu arada başkan Mustafa Cengiz'in bugünkü maça gitmeyeceği öğrenildi.

HER MAÇ FİNAL

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yapmak istemeyen Galatasaray'da Konyaspor maçına büyük önem veriliyor. Fatih Terim Konya yolculuğu öncesi futbolcularını ''Artık her maçımız final. Şampiyonluk için galibiyet serisi yakalamalıyız'' diyerek motive etti.

YÜZLER ASIK

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak dün takımla birlikte Konya'ya gitti. Albayrak'ın yüzünün asık olması dikkat çekti.

MECBUREN AHMET ÇALIK

Galatasaray Konya'ya cezalı Marcao'dan yoksun gitti. Rizespor ile oynanan kupa rövanşında Donk'u dinlendiren Fatih Terim, Marcao yerine Ahmet Çalık'a forma verecek. Genç Emin Bayram yedek stoper olarak kulübede oturacak. Bu maç öncesi 3 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Lemina, Adem ve Belhanda sarı kart görmeleri halinde haftaya Kayserispor'a karşı yok.

17 YILDIR YENİLMİYOR

G.Saray, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, yeşil-beyazlı rakibine karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Geride kalan 26 karşılaşmada Aslan 19 kez galip gelirken, 7 maç da berabere bitti

5-3

Fatih Terim ile Aykut Kocaman bugüne kadar 14 kez birbirine rakip oldu. Galibiyetlerde Terim'in, Kocaman'a 5-3 üstünlüğü var. Gollerde ise durum 19-16

(Sabah)