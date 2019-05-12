Konya'da 9 yıllı hasret! Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler

AKŞAM

BUGÜN 16.00’da Aykut Kocaman’ın takımı Konyaspor, Avrupa’ya gitmeyi garantileyen Trabzonspor’u ağırlıyor. Rakibinin sahasında en son 2010-11’de kazanan Bordo-Mavililer, sonraki 5 maçta kazanamadı. Trabzonspor’da Onazi ve Pereira sakat, Hosseini de kart cezalısı. 5. sırayı hedefleyen Konyaspor ise Trabzonspor’a karşı sahasında olan kaybetmeme avantajını kullanarak, Avrupa umutlarını diri tutmak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

A.KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur, Volkan, Ferhat, Jovtevic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Jahovic

TRABZONSPOR: Hüseyin, -Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega