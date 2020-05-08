Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası tartışmalar devam ederken Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması geldi.
GEREKENLERİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ
NTV'ye konuşan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamına Süper Lig kulüplerinin uyabileceğini fakat, alt lig ekiplerinin zorlanabileceğini ifade eden Gümüşdağ, 'Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor. Ben, TFF gibi düşünüyorum.' dedi.
Protokolle uyulursa liglerin tamamlanacağını düşündüğünü belirten tecrübeli futbol adamı, 'Gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kendi protokollerimize uyarak çalışmalarımıza başladık. Bunlara uyarsak kazasız belasız bu işi tamamlarız." dedi.
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Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını değerlendirdi. TFF gibi düşündüğünü vurgulayan Gümüşdağ, 'Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor' dedi.
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