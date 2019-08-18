  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 08:00
  • |
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 08:00

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

Paylaş

Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

AKŞAM

YENİDEN Yevhen Konoplyanka iddiası. Alman basınından Sport1, Konoplyanka’nın, artık Fenerbahçe’ye yakın olduğunu duyurdu. Ezeli rakip Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği, ancak maliyetten dolayı geri adım attığı Ukraynalı, kesin olarak Schalke’de düşünülmüyor. Konoplyanka’nın, Teknik Direktör David Wagner’in beklentilerini karşılamadığı da belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu ile Alman ekibi arasındaki sözleşme sezon sonunda tamamlanıyor. Haberde Beşiktaş’ın daha fazla Konoplyanka için mücadele etmeyeceği belirtilirten, oyuncunun F.Bahçe’ye gideceği vurgulandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Dördüncü yıldızı takalım'

title

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

title

Sturridge piyasa yapıyor

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe
Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er
Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er

TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.

Sturridge piyasa yapıyor
Sturridge piyasa yapıyor

Sturridge piyasa yapıyor

Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!

Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı
Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı

Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı

Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.

Falcao'dan Monaco ret
Falcao'dan Monaco ret

Falcao'dan Monaco ret

Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.

Roma'nın son gözdesi Güven
Roma'nın son gözdesi Güven

Roma'nın son gözdesi Güven

Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.

Abdullah Avcı'dan transfer yorumu
Abdullah Avcı'dan transfer yorumu

Abdullah Avcı'dan transfer yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.