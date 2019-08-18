Konoplyanka'nın yolu Fenerbahçe

AKŞAM
YENİDEN Yevhen Konoplyanka iddiası. Alman basınından Sport1, Konoplyanka’nın, artık Fenerbahçe’ye yakın olduğunu duyurdu. Ezeli rakip Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği, ancak maliyetten dolayı geri adım attığı Ukraynalı, kesin olarak Schalke’de düşünülmüyor. Konoplyanka’nın, Teknik Direktör David Wagner’in beklentilerini karşılamadığı da belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu ile Alman ekibi arasındaki sözleşme sezon sonunda tamamlanıyor. Haberde Beşiktaş’ın daha fazla Konoplyanka için mücadele etmeyeceği belirtilirten, oyuncunun F.Bahçe’ye gideceği vurgulandı.
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.
Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!
Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.
Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.
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