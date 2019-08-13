Konoplyanka'da Lens korkusu

AKŞAM ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
BEŞİKTAŞ’TA, Yevhen Konoplyanka konusunda sıcak gelişmeler devam ediyor. Ukraynalı yıldızı Türkiye’ye gelmeye ikna eden Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile görüşmelerini sürdürüyor. Alman ekibi Beşiktaş’ın kiralama teklifine sıcak bakıyor. Ancak yapılacak kiralık sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu koyulmasını istiyor. Siyah-Beyazlılar, bu öneriye temkinli bakıyor. Bunun nedeni ise Lens transferinde yaşanan büyük hayal kırıklığı. Kötü bir sezon yaşayan Hollandalı yıldıza mecburi olarak 4.1 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Temasların bu hafta netleşmesi bekleniyor.
2015 YILINDA DA ANLAŞILMIŞTI
Beşiktaş, 2015 yılında Dnipro forması giydiği dönemde de Konoplyanka ile ilgilenmişti. 29 yaşındaki oyuncunun menajerini Antalya’ya getiren Siyah-Beyazlılar, Ukraynalı yıldızla prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak tecrübeli isim son anda bu kararından vazgeçerek Sevilla’nın teklifini kabul etmişti. İspanya’da beklenen performansı sergilemeyen Konoplyanka 10 milyon euro karşılığında Schalke 04’e transfer olmuştu. Konoplyanka geçen sezon Bundesliga’da Schalke formasyla 13 maçta sahaya çıktı ve 654 dakika görev aldı. Ukraynalı futbolcu 1 gol attı, 1 asist yaptı. Konoplyanka tüm kulvarlarda ise 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.
Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.
Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
İtalyan medyası, Aleksandar Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitmek istediğini, ancak kulübü Roma’nın bu transfere taş koyduğunu bildirdi.
Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Monaco, eski futbolcusunu kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Ancak yıldız ön libero, Fransız ekibini istemedi. Bu gelişmenin arkasında muhtemel Galatasaray transferi olduğu iddia edildi.