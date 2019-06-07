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07 Haziran 2019 Cuma 08:59 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 09:35

Konoplyanka ve Nazım Sangare yola çıktı

Konoplyanka ve Nazım Sangare yola çıktı

Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki Gökhan Gönül’e alternatif olarak düşündüğü milli savunmacı için Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. Beşiktaş, Nazım Sangare’yi 2 milyon euroya bitirmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ’IN 34 yaşındaki Gökhan Gönül’ün alternatifi olarak düşündüğü milli sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor’un kapısını çaldığı ve bu oyuncuyu Akdeniz temsilcisinden istediği belirtildi. Siyah-Beyazlı kurmayların Almanya doğumlu olan Nazım Sangare için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Antalyaspor 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017’de Osnabrück takımından 250 bin euroya renklerine bağlamıştı.

KONOPLYANKA DA GÜNDEMDE

Orta sahanın sağında da forma giyebilen Sangare için Akdeniz ekibinin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı Beşiktaş’ın fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Bu arada Kartal’da sol kanada Schalke’de mutlu olmadığı için ayrılacağını açıklayan Yevhen Konoplyanka (29) ismi yeniden gündeme geldi. Forvet arkasında da forma giyebilen Konoplyanka’yı Siyah-Beyazlı yöneticilerin önümüzdeki hafta satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçeceği kaydedildi.

(Star)

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