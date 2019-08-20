Konoplyanka ile anlaşan Beşiktaş, Schalke 04 ile imza aşamasına geldi

Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Schalke 04 ile imza aşamasına geldiği bildirildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş ile Schalke 3.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı ve kısa süre içinde bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynuyor. (DHA)
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
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