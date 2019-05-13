Kon2antra2yon

AKŞAM

FATİH Terim, ‘Bir hafta 2 kupa’ sloganıyla oyuncularını iki büyük finale hazırlıyor. G.Saray’ın tecrübeli hocası, çarşamba günü Sivas’ta Akhisar Belediyesi ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ve ardından Pazar günü yapılacak Başakşehir maçı için herkesten fedakarlık istedi. Oyuncularına bu 7 günlük sürede maçlar dışında hiçbir şey düşünmemelerini ve hiçbir işle meşgul olmamalarını tembihleyen Terim, çifte kupanın kazanılması halinde son maç öncesi bazı as oyuncularına erken izin verebileceğini de belirtti. Terim, bu süre içinde camianın bütün dikkatini hedeflere yöneltmesini de istedi.

RiZESPOR MAÇINI UNUTUN

Rize maçının hakemleri ile ilgili tartışmalar iki kulübün dışındaki kulüplerin de dahil olmasıyla G.Saraylı oyuncuları etkiledi. Terim, oyuncularından Rize maçını unutmalarını istedi. Tartışmaların içinde kalmamaları için sosyal medya ve basını takip etmemelerini rica eden ve futbolcularından sadece işlerine konsantre olmalarını isteyen Terim’in, oldukça neşeli olduğu görüldüğü antrenman öncesinde “Sizlere güveniyorum. Kalitenizi ve kupaları hak ettiğinizi 2 maçta gösterme zamanı. Önce kupa, sonra ligde sezonun en büyüğü olduğumuzu gösterelim” dedi.

YÖNETiM-TARAFTAR iŞ BAŞINDA

Sadece teknik ekip ve futbolcular değil, yönetim ve taraftar da bu 2 maç için özel hazırlık yapıyor. Başkan Mustafa Cengiz’in son maçlardaki 3 milyon TL’lik galibiyet primini, kupa finaline de uygulayacağı öğrenildi. Taraftarlar ise özellikle Başakşehir maçına yönelik koreografi çalışması yapıyor. Kamuoyundan sır gibi saklanan Türk Telekom’daki son maçta Sarı-Kırmızılılar’ın çifte şampiyonluğu konu alan bir çalışma yaptıkları iddiaları var.