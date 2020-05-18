Komşuda ligler başlıyor!

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Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...

Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.

Yıldız futbolcudan korona itirafı: 'Ciğerlerim patlayacak gibiydi' Yıldız futbolcudan korona itirafı: 'Ciğerlerim patlayacak gibiydi' İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan ülkelerin başında geliyor. Virüs ülkenin her yerine sirayet ederken futbolcularda da bundan nasibini aldı. O futbolculardan birisi de bir dönem Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giymiş Fiorentina'nın Uruguaylı futbolcusu Martin Cacares... Cacares, virüse yakalandıktan sonra yaşadığı zor günleri anlattı. İşte Cacares'in o açıklamaları.

Kulüpler Birliği yarın toplanıyor Kulüpler Birliği yarın toplanıyor Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Belhanda'nın menajerinden transfer açıklaması Belhanda'nın menajerinden transfer açıklaması Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.

Yeni golcü şaka gibi rakama geliyor! İtiraf etti Yeni golcü şaka gibi rakama geliyor! İtiraf etti Galatasaray, Florin Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu 2 ayrılık sebebiyle öncelik forvet transferine verilirken bir süredir adı Sarı-Kırmızılılarla anılan Enner Valencia'dan itiraf geldi. Ekvadorlu golcü “Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık” derken bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Cimbom'un transferi uygun bir maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.