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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:23
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:27

Komşuda ligler başlıyor!

Komşuda ligler başlıyor!

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Yunanistan lig yönetimi koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenen sezona devam etme kararı aldı ve ligin 6-7 Haziran'da başlatılması yönünde oy birliğine vardı.

 Yunanistan'da lig yönetimi sezonun 6-7 Haziran tarihlerinde başlatılması yönünde karar aldı.

Yunanistan'da Lig Yönetim Kurulu'nun bugünkü telekonferans toplantısında kulüp temscilerinden görüş alındı. Toplantı sonucunda oy birliğiyle sezonun devamı yönünde karar alındı.

Lig yönetimi başkanı tarafından sunulan teklif kulüpler tarafından kabul edildi. Sezonun 19 Temmuz'da noktalanacağı açıklandı.

KULÜPLER OYNAMAK İSTİYOR

Yunanistan'da lig yönetimi ve kulüp temsilcileriyle yapılan video konferans toplantıda kulüplerin sezona devam etmek istedikleri yönünde oy birliğine varıldı. Lig yönetimi, güvenlik tedbirleri kapsamında sezonun 6-7 Haziran tarihinde başlatılması yönünde fikir sundu ve bu öneri kulüpler tarafından kabul edildi. (FutbolArena)

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