Kolombiyalılar hala kabullenemedi: Radamel Falcao'nun Türkiye Liginde işi ne!

Falcao’nun sakat olmamasına rağmen G.Birliği maçında oynamamasını eleştiren yorumcular, izleyicilerden gelen görüşleri okudu. Bu görüşler arasında “Falcao’nun Türkiye Ligi’nde işi ne?” şeklinde olanı ön plana çıkarıldı. Win Sport kanalından tüm Kolombiya’nın izleyebildiği Gençlerbirliği maçı için ise “Bu kadar kötü futbol Kolombiya’da bile oynanmıyor” dendi.

(Güneş)