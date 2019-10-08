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  3. Kolombiyalılar hala kabullenemedi: Radamel Falcao'nun Türkiye Liginde işi ne!

Kolombiyalılar hala kabullenemedi: Radamel Falcao'nun Türkiye Liginde işi ne!

Kolombiyalılar hala kabullenemedi: Radamel Falcao'nun Türkiye Liginde işi ne!

Kolombiyalı futbolseverler, Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferini hala kabullenemedi. Ülkede yayınlanan ünlü bir futbol programında tecrübeli golcünün son durumu masaya yatırıldı.

Falcao’nun sakat olmamasına rağmen G.Birliği maçında oynamamasını eleştiren yorumcular, izleyicilerden gelen görüşleri okudu. Bu görüşler arasında “Falcao’nun Türkiye Ligi’nde işi ne?” şeklinde olanı ön plana çıkarıldı. Win Sport kanalından tüm Kolombiya’nın izleyebildiği Gençlerbirliği maçı için ise “Bu kadar kötü futbol Kolombiya’da bile oynanmıyor” dendi.

(Güneş)

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