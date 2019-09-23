Kolombiya'da Galatasaray'ın maçları yayınlanacak! Yorumcu Mondragon

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla birlikte yayın maratonuna başlayacak olan Win Sports’un Direktörü Jaime Parada, konuyla ilgili olarak Radyospor’a konuştu ve detaylı bilgiler verdi.

Jaime Parada’nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Ligi’nde çok büyük çekişmeye sahip iki takım karşılaşacak. Bütün Kolombiyalılar Galatasaray’ı destekleyecek. Falcao’nun takımının kazanmasını isteyeceklerdir. Falcao’yu Galatasaray’da da başarılı görmek istiyorlar. Kolombiya’nın tarihinde en iyilerden biri Falcao. Çok sayıda futbolsever Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip edecek.

'Süper Lig’den maksimum 4 maç yayınlayacağız'

Kesin olarak Türkiye Ligi’ni Kolombiya’da yayınlayacağız. Maksimum 4 maç yayınlayacağız. Türkiye Ligi’ni takip ediyoruz. Falcao’nun maçlarını tabi ki yayınlayacağız. İlk kez Kolombiya’da böyle bir şey olacak. Daha önce Türkiye Ligi yayınlanmamıştı burada. Kolombiya tarihinde bunun bir ilk olduğuna dikkati çekmek isterim. Kolombiya’dakiler elbette memnun. Kolombiya’nın bütününde Falcao’nun maçlarını görmek istiyor insanlar. Biz de bu talebe cevap veriyoruz. Falcao’nun Galatasaray performansı için Kolombiyalılar heyecanlı. Bana bu önemli gelişmelerin geri bildirimi çok olumlu döndü. Kolombiyalılar mutlular.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Mondragon yorumlayacak

Mondragon ile daha önce anlaştık. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacağız. Mondragon yorumcumuz olacak. Bundan sonraki maçlarda da bizimle birlikte olacak. Bu tip maçların atmosferini çok iyi bilecek. Yayın maratonumuz bu maçla başlayacak."