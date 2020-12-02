Kolombiya Milli Takımı teknik direktörü Carlos Queiroz kovuldu

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya'nın 3-0'lık Uruguay ve 6-1'lik Ekvador mağlubiyetlerinden iki hafta sonra, 67 yaşındaki Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı.
Kolombiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu Queiroz'un sözleşmesi feshedildi.
Daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde görev alan, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve İran'ın milli takımlarını da çalıştıran Queiroz, 2019'un şubat ayında Kolombiya ile anlaşmıştı.
Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
DETAY
• Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedavaya gelecek.
• Galatasaray, Salih'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun çok sık sakatlanması ve Fatih Terim'in talebiyle devre arasında forvet transferi yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar birkaç yıldır gündeminde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçti.
Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.
Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.
Derbi galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.