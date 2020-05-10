Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Jorge Carrascal'ı istediğini yazdı

Beşiktaş'ta öncelik kaleci transferine çevrilse de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bir süre önce adı siyah-beyazlılarla anılan Jorge Carrascal için ülkesinin medyasından da iddialar gelmeye başladı. Kolombiya'da yayın yapan Futbol Ete sitesi, Arjantin ekibi River Plate'te forma giyen orta saha oyuncusu Jorge Carrascal için Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı.
Guillermo Puerto imzalı özel haberde Kolombiyalı futbolcuyu Fiorentina ve siyah-beyazlı ekibin yakından takip ettiği belirtildi. Guillermo Puerto "Jorge Carrascal'ı Juventus'un istediği söyleniyor ama bu doğru değil. Onunla ilgilenen takımlar İtalya'dan Fiorentina ve Türkiye'den Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
BU RAKAM HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR
Rıver Plate'in 21 yaşındaki Jorge Carrascal için 20 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediğini de yazan Puerto ayrıca "Koronavirüs salgını sonrası hiçbir kulüp bu rakamı ödeyemez. Bu rakam hiçbir şey ifade etmiyor ve makul bir teklife Carrascal yeniden Avrupa'nın yolunu tutabilir" yorumunu yaptı. Öte yandan ortalama piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı Carrascal oyuncunun da Avrupa'ya gitmek istediğinin altı çizildi. Puerto son olarak "Carrascal Fiorientina'da orta sıralarda kalmaktansa Türkiye'de başa oynayan bir takımı tercih edebilir" şeklinde konuştu. 1.79 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Genç isim ayrıca kanatlarda da görev yapabiliyor.
ŞİMDİDEN 4. KULÜBÜ
Genç yaşına rağmen oldukça fazla sayıda transfer geçmişi bulunan Carrascal, futbola ülkesinin takımı Millonarios'ta başladıktan sonra İspanyol Sevilla Atletico'ya transfer oldu. Buradan da Ukrayna ekibi Karpaty Lviv'e geçti. Son olarak da River Plate'in yolunu tuttu.
9 GOL, 6 ASİSTİ VAR
Jorge Carrascal, kulüp kariyerinde şimdiye kadar 60 karşılaşma forma giydi. 9 gol, 6 asist üretti. Henüz ülkesinin A milli takımında hiç forma giyemedi. River Plate ile bir kez Sudemaricana şampiyonu oldu.
(Sabah)
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Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Jorge Carrascal için devrede olduğunu yazdı. Haberde, Carrascal'ı Juventus'un istediği söylense de oyuncuya talip olan kulüplerin Beşiktaş ve Fiorentina olduğu belirtildi.