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  3. Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi.

Köln kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gisdol, Bundesliga'da 2013-2015 yıllarında Hoffenheim, 2016-2018 yıllarında da Hamburg'u çalıştırdı.

Bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Köln, 7 puanla düşme hattında yer alıyor.

Köln'de, sezon başında takımın başına getirilen Achim Beierlorzer'in görevine 9 gün önce son verildi. Beierlorzer'in de bugün Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in başına getirildiği açıklandı. 


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