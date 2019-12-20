Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9435
  • 6,6082
  • 281.98
  • 110599
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Köln, Çin'le ilişkileri kesti

Köln, Çin'le ilişkileri kesti

Köln, Çin'le ilişkileri kesti

Alman kulübü, “Ağır insan hakları ihlali var” diyerek Şenyang bölgesindeki Köln Gençlik Akademisi’ni durdurdu. Buradan gelecek 2 milyon euro bağıştan da vazgeçildi.

AKŞAM

ALMAN Köln Kulübü, Mesut Özil’in açıklamalarının ardından Çin’e futbol ambargosu uygulama kararı aldı. Mesut’un Doğu Türkistan’daki Çin zulmüne dikkat çeken açıklamalarının ardından Köln, bu ülkeyle sportif ilişkilerini kesme kararı aldı. Çin’in Şenyang bölgesinde Çinli yeteneklere yönelik bir futbol akademisi açmak için çalışan ve buradan yaklaşık 2 milyon euro bağış toplayacak olan Alman ekibi bu gelirden de feragat etti. Köln Başkanı Werner Wolf, “Bu projeyi yapmama kararı verdik” dedi. Köln Konseyi Başkanı Stefan Müller-Römer ise, “Almanya, Çin’in ekonomik gücünü tamamen geçemediği için ilişkileri anlıyorum. Ama sporda Çin’e ihtiyacımız yok. Aksine Çin bizden 20 yıldır bilgi alıyor. Çin’de büyük insan hakları ihlalleri var” dedi. Köln Gazetesi’ne konuşan bir avukat da, “George Orwell’ın (Big Brother karakterini yaratan İngiliz edebiyatçı) bile daha kötüsünü hayal edemeyeceği bir gözetim devleti kuruluyor. Bu yüzden Köln gibi bir kulüp orada asla aktif olmamalı” yorumu yaptı.

THE INDEPENDENT: MESUT HAKLI

THE Independent, Mesut Özil’in Çin çıkışının çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda yer alan Çin’in insan hakları ihlallerini 10 başlıkta özetledi:

1) Toplu gözaltı kampları.

2) Kamplardaki zor şartlar.

3) Tutuklulara işkenceler.

4) Bilgi hakkını engelleme.

5) Azınlıklara karşı baskı.

6) Sakal bırakanlara gözaltı.

7) Gözlemci devlet yapısı.

8) Akrabalarla konuşmama.

9) Kamplarda beyin yıkama.

10) Denetimleri engelleme.

ZAİN: ÇOK CESUR

LÜBNAN kökenli İsveçli şarkıcı Maher Zain de Mesut Özil’e destek veren bir paylaşımda bulundu: “Mesut Özil’in yaptığı gibi Uygurlu kardeşlerimizin uğradığı vahşet hakkında konuşmak için çok cesaret gerekiyor. Adaletsizliğin karşısında…”

TELEFONUM AYNI

ALMANYA’NIN hocası Löw, Mesut’a görüşebileceğini söyledi. Alman teknik adam, “Milli Takım’ı bıraktıktan sonra Mesut’la hiç iletişimim olmadı ama hala telefon numaram aynı. Kendisi benimle görüşmek isterse, onunla konuşmaktan kaçınmayacağım. Onunla konuşmayı her zaman memnuniyetle karşılarım” diye konuştu.


Can Yaman'dan eski aşkı Demet Özdemir'e zeytin dalı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk teklif!
Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir'den set paylaşımı
Demet Akalın icra memurunu affetmemişti! O davada karar çıktı
'Evliliğimiz dört dörtlük değil'

Altın Fiyatları Ne Kadar? 19 Aralık Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Mesajlarınız silinebilir

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları