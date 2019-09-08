Koldo Alvarez: Son dakika golü yemek kötü oldu

Maçın ardından Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİZE ZORLUK ÇIKARACAĞINI BEKLİYORDUK"

Bugün böyle bir mücadele bekliyorduk. Türkiye'nin bize zorluk çıkaracağını biliyorduk. Son dakikada golü yemek kötü oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum mücadelelerinden ötürü. İyi mücadele ettiler.

"ASIL AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN ORTA SAHASINI KAPATMAKTI"

Çalıştıklarımızı sahada gördük. Asıl amacımız Türkiye'nin orta sahasını kapatıp, onları kanada yönlendirmekti. Gerçekten ofans hattında iyi ayaklara sahipler. İlk 20 dakikada bunu iyi yaptık ama sonrasında düşüşe geçtik. İkinci yarıda da bunu iyi yaptık ama son dakikada gelen gole engel olamadık.