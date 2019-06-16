Kolarov'da pürüz 1 yıl

AKŞAM

SARI-Lacivertliler Kolarov’da sona geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Kolarov’un ağabeyi ve menajeri Nikola Kolarov, Başkan Ali Koç ile Fenerbahçe Beko’nun maçını izledi. Yapılan görüşmelerde Kolarov cephesi yıllığı 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep etti. Fenerbahçe ise 2,7 milyon euırodan 2 yıllık mukavele önerisi yaptı. Aradaki bu pürüzlerin giderilmesi beklenirken, ufak bir sorun da Roma kulübüyle var. 33 yaşındaki solak savunmacının, Roma ile 1 yıl daha mukavelesi var. Edinilen bilgiye göre; İtalyan kulübü sözleşme feshinde sorun çıkarmayacak ve Kolarov’a izin verecek. Bu sezon Roma ile 43 karşılaşmaya çıkan Kolarov, 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. 84 kez de Sırp Milli Takımı’nın formasını giyen Kolarov, 11 kez fi leleri sarstı. Stoper, sol bek ve sol açıkta da oynayan Kolarov, Sırp Milli Takımı’nın kaptanı.

KATKISI BÜYÜK

BENFICA’NIN Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa’nın, Fenerbahçe’ye yakın olmasıyla ilgili Portekiz’in önde gelen yorumcularından Luis Aguilar’dan önemli bir analiz geldi. Aguilar, “İlk yılında sakatlıkla boğuştu. Formayı kaybetti, ama azimliydi. Defans hattına katkısı büyük. Aranacaktır.” dedi.

YUNAN BENZEMA!

PAOK’UN 23 yaşındaki forveti Efthimis Koulouris, Sarı-Lacivertliler’in radarında. ‘Yunan Benzema’ lakaplı oyuncu, kiralık oynadığı Atromitos’ta 35 maçta 25 gol ve 5 asist yaptı. Yunan golcü için 2-3 milyon euro civarı bir bonservis konuşuluyor.

MOSES GiDiYOR!

INTER’İN yeni teknik direktörü Antonio Conte, Chelsea’den eski öğrencisi Victor Moses’ı istiyor. Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık kiralık kontratı olan Nijeryalı kanat oyuncusu için Inter bir girişim yapacak. Conte, Moses’ı kadrosunda görmek istiyor.

FREY KUMARI

ADA basınında, F. Bahçe’nin İsviçreli forveti Michael Frey ile ilgilenen İngiliz ekibi Leicester City’nin olası hamlesi için, ‘Düşük maliyetli kumar oynanacak’ benzetmesi yapıldı. Frey’in, Fenerbahçe’de tutunamadığı detayı da paylaşıldı.