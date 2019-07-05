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  3. Kolarov transferinde flaş gelişme! 'Ayrılık konuşması yapıldı'

Kolarov transferinde flaş gelişme! 'Ayrılık konuşması yapıldı'

Kolarov transferinde flaş gelişme! 'Ayrılık konuşması yapıldı'

Roma'da Monchi'nin ayrılığı sonrası sportif direktör olarak göreve başlayan Gianluca Petrachi, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaştığı Aleksandar Kolarov hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sırp sol bek hakkında konuşan Petrachi, ''Kolarov benimle konuşmak istedi, durumunu anlattı. Görüşme talebi ondan geldi ve biz de oturup konuştuk.'' sözlerini kullandı.

İtalyan basını, 33 yaşındaki futbolcunun Petrachi ile konuşmasının 'ayrılık konuşması' olabileceğini belirtirken önümüzdeki günlerde transferin sonuçlanacağını kaydetti.

ERSUN YANAL, TOPUK YAYLASI'NA BEKLİYOR

Öte yandan çalıştırdığı takımlarda sezon öncesi kamplarına büyük önem veren ve tüm sezonun yüklemesini burada yapan Ersun Yanal, Topuk Yaylası'nda tam kadro çalışmak istiyor. Ersun Yanal, gündemdeki Kolarov'un da bu doğrultuda Topuk Yaylası kampına katılmasını bekliyor.

(Sporx)

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