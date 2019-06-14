Kolarov tamam sıra Roma'da

AKŞAM

ROMA’NIN sol beki Kolarov F.Bahçe’nin yıllık 2.8 milyon euroluk ücret teklifi ni kabul etti. Roma Kulübü’yle de anlaşma sağlanırsa transfer gerçekleşecek. İtalyan kulübü, tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Sol bekin yanı sıra sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp oyuncunun sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A’da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.