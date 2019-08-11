Kolarov ile ön protokol imzalandı! Tazminat maddesi dikkatlerden kaçmadı

Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.

Fenerbahçe, Kolarov’u perşembe günü İstanbul’a getirmeyi planlıyordu ancak oyuncunun Atletico Bilbao maçında attığı frikik golü tüm planları adeta altüst etti. O golden sonra Roma taraftarı 33 yaşındaki sol bekin takımda kalması yönünde kamuoyu oluşturdu. Kısacası Sırp yıldız golü kendi kalesine attı. Fenerbahçe cephesi rahat. Çünkü oyuncu transfer görüşmesi için daha önce İstanbul’a geldiğinde kendisi ile ön protokol imzalandı ve anlaşmaya tazminat maddesi konuldu. Buna göre transferden kim vazgeçerse karşı tarafa 500 bin Euro tazminat ödeyecek. Kulüpler cephesinde de görüşme sürüyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürürken, 2 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduklarını yinelerken, Kolarov’a da aralarındaki protokolü hatırlattı. Roma ile bir yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Sırp oyuncunun gelecek günlerde performansı kaderini belirleyecek.

(Star)