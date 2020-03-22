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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 12:06
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  • 22 Mart 2020 Pazar 12:06

Koita: Bu virüse karşı birlikte savaşabiliriz

Koita: Bu virüse karşı birlikte savaşabiliriz

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Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına ‘Evde kal' çağrısı yaptı.

Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Fode Koita, koronavirüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Koita’nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

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