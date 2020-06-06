Koç'tan daha fazla hizmet ettim

AKŞAM
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in “9 yıldır ülkemizde şike olayına rastlamadık” sözleri F.Bahçe cephesini kızdırdı. Başkan Ali Koç ve 2. Başkan Semih Özsoy, Özdemir’i F.Bahçe üyeliğinden ihraç etmek için gereken hamlelerin yapılacağını dile getirdi. Nihat Özdemir ise “Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen F.Bahçe Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl ‘rezalet’tir. Türk futboluna ve F.Bahçe’ye, şu anda F.Bahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Türkiye’ye ve F.Bahçe’ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir. Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.
Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.
Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”
Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.