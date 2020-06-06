Koç'tan daha fazla hizmet ettim

Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in “9 yıldır ülkemizde şike olayına rastlamadık” sözleri F.Bahçe cephesini kızdırdı. Başkan Ali Koç ve 2. Başkan Semih Özsoy, Özdemir’i F.Bahçe üyeliğinden ihraç etmek için gereken hamlelerin yapılacağını dile getirdi. Nihat Özdemir ise “Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen F.Bahçe Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl ‘rezalet’tir. Türk futboluna ve F.Bahçe’ye, şu anda F.Bahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Türkiye’ye ve F.Bahçe’ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir. Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.