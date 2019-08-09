Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

AKŞAM
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin ağustos sayısındaki başyazısıyla önemli mesajlar verdi. Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kulübe üyeliğinin 25. yılını da unutmadı, şu ifadeleri kullandı: Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz. Takımımızın, Audi Cup’ta eksiklerimini gördük. Finansal durumuzu da göz önünde bulundurarak adımlarımızı atıyoruz. Hocamızın istediği isimlerde son aşamaya geldik. Takımımız, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal önderliğinde zirve yarışında iddialı bir durumda olabilmek için gerekli gayreti sarf etmektedir. FFP’ye dikkat etmek durumundayız. Avrupa’dan ilk sene men edilme riskimiz, şimdilik bertaraf edilmiştir.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.
DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.
Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.
G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.
TRANSFER döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor.