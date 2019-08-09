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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 08:00
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 08:00

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

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“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin ağustos sayısındaki başyazısıyla önemli mesajlar verdi. Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kulübe üyeliğinin 25. yılını da unutmadı, şu ifadeleri kullandı: Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz. Takımımızın, Audi Cup’ta eksiklerimini gördük. Finansal durumuzu da göz önünde bulundurarak adımlarımızı atıyoruz. Hocamızın istediği isimlerde son aşamaya geldik. Takımımız, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal önderliğinde zirve yarışında iddialı bir durumda olabilmek için gerekli gayreti sarf etmektedir. FFP’ye dikkat etmek durumundayız. Avrupa’dan ilk sene men edilme riskimiz, şimdilik bertaraf edilmiştir.

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Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara
Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”

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Schneiderlin kapışması
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