Koç'tan 360 milyon

AKŞAM

GENEL Kurul’da faaliyet raporlarına ilişkin kitapçık dağıtılırken, Başkan Ali Koç’un hibe ettiği miktar da belirtildi. Geçen sene 3 Haziran’da Aziz Yıldırım’la girdiği yarışı kazanarak Fenerbahçe’deki başkanlık görevine başlayan Ali Koç’un, bu süreçte kulübe katkısı da dudak uçuklattı. Aziz Yıldırım’ın seçimli kongrede“150 milyon TL vereceğim” sözüne karşılık Ali Koç, sponsorluklar katkısı hariç tam 237 milyon 85 bin TL hibe etti.

BASKET ŞUBESİ KURTULDU

Göreve ilk geldiği dönemlerde 50 milyon dolarlık bir giriş olmasının ardından sırasıyla Koç’tan sponsorluk destekleri geldi. Sponsor bulamayan ve zora giren basketbol takımına, 10 milyon euroluk katkı oldu. Koç’a ait diğer fi rmalar da basketbolun ardından voleybol ve amatör branşlara kaynak oldu. Futbol takımının göğüs reklamı için de yine Ali Koç devreye girdi. Göğüs reklamı için 35 milyon TL’lik nefes aldırıcı imza atıldı. Koç, bu sezon yaklaşık 360 milyon TL verdi.