Kocaelispor, tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak

Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem felaketinin, Kocaelispor camiasını da derinden üzdüğünü belirten Üzülmez, şunları kaydetti:
"Kocaelispor yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda, dualarımızın yanı sıra maddi desteklerimizle de Elazığ halkının yanında olmak istiyoruz. Devletimizin resmi yardım kampanyası başlatması durumunda, Kocaelispor'umuzun bugün Cizrespor ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirlerini ve ayrıca yönetim kurulumuzun desteklerini bağışlayacağımızı taahhüt ediyoruz."
Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
İran ekibi Tractor, “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da” mesajını attı. Mesut Özil ise paylaşımında, “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı sonrası Elazığ ile Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın son dakikalarında anlamlı bir davranışa imza attı.