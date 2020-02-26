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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:28
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:28

Kocaeli'de şampiyon Kağıtspor

Kocaeli'de şampiyon Kağıtspor

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, bitime bir maç kala Kocaeli U18 Ligi B Grubu’nda şampiyon oldu. Kağıtspor bu başarısıyla Sakarya’da düzenlenecek olan U18 Basketbol Marmara Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kocaeli’yi Basketbol 2. Liginde A takım seviyesinde temsil eden Büyükşehir Belediye Kağıtspor her yıl A takıma en az bir sporcu mottosu ile yapılandığı alt yapı takımlarında başarıya ulaştı. 12 takımın mücadele ettiği Kocaeli U18 Ligi B Grubu’nda mücadele eden mavi beyazlılar lig boyunca oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Grup elemeleri kapsamında Play-Off’da 6 maça çıkan Büyükşehir Kağıtspor, elemeler kapsamında 6 maçta yenilgi almadan bitime 1 maç kala U18 Kocaeli şampiyonu oldu.

MARMARA BÖLGE ŞAMPİYONASI’NA KATILACAKLAR

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreninde Kocaeli Şampiyonu olan Büyükşehir Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’nden şampiyonluk kupasını aldı. Elde ettiği başarı ile 10-14 Mart tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecek olan U18 Basketbol Marmara Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcular Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

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