Koca Yusuf'un mezarını araştırma çalışmaları başladı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, federasyon binasında gerçekleşen toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Koca Yusuf'un mezarının Portekiz’in Azor Adaları’nda bir kilise bahçesinde olduğunun iddia edildiğini hatırlattı.
Bunun üzerine komisyon oluşturduklarını belirten Aydın, "Koca Yusuf cihan şampiyonu, efsane bir güreşçi, Türk gibi kuvvetli sözünü dünyaya kabul ettiren önemli isimlerden biri olduğu için komisyon kurduk. Bizim geçmişimize, tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu Güreş Federasyonu olarak yerine getirmek adına bir komisyon kurduk. Bugün ilk defa bir araya geldik. Burada çıkacak kararlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz." diye konuştu.
"Tabii bu bir iddia. Doğru olup olmadığı komisyon araştırdıktan sonra ortaya çıkacak." diyen Aydın, "Eğer doğruluğu tespit edilirse Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım ve destekleriyle Koca Yusuf'un naaşını hak ettiği yere, yani ülkemize getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Musa Aydın, komisyon olarak en kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret edeceklerini dile getirdi. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
Koca Yusuf'un mezarını araştırmak için kurulan komisyonda Aydın'ın yanı sıra Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Erdal Güven, Mecit Sağır ve Gökhan Günaydın yer alıyor.
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