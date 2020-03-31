Koç Steve Kerr: 'Bizim için bu sezon sona erdi'

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2019-20 sezonunun son maçını oynadığını söyledi.

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2019-20 sezonunun son maçını oynadığını söyledi.

Kerr, NBA sezona devam etse bile, Warriors'ın 2019-20'de tekrar oynamayacağına inanıyor:

"Bizim sezonumuz, temelde sona erdi. Lig bir şekilde yeniden başlasaydı, böyle bir zaman sıkışıklığı içinde oldukları göz önüne alındığında, normal sezonda maçlar oynamamız pek olası değil. Kim bilir? Ama şampiyonluk ve playoff yarışında yer alan, bu konuda çok emek veren takımlar için üzülüyorum ve bu bizim sağlıklı kalmaya, bazı genç adamları geliştirmeye çalıştığımız bir yıl oldu. Bu yüzden adamlarımız ve ekibimiz hakkında endişelenmiyorum. Şu anda durumu biraz karışık olan takımlar için üzülüyorum."

Warriors, sezon askıya alınmadan önce NBA'de en kötü dereceye sahipti. Golden State ekibi, Kerr döneminde ilk kez playoffları kaçırmaya hazırlanıyordu.

NBA takım sahipleri, sezona yaz mevsiminde devam etmeyi umuyorlar. Eğer bu olursa, 2020 playofflarının tam olarak oynanabilmesi için, ligin normal sezonun sonunu kısalttığı görülebilir

(Sporx)