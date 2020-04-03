  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 11:41
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 11:41

Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük katkı

Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük katkı

Paylaş

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.

Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı.

Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladıklarını bildirdi.

Koç Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, topluluğun 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca "Ülkem varsa ben de varım" diyerek çalıştığı ifade edildi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketleri ile toplum yararını gözeten pek çok çalışmanın hayata geçirildiği belirtilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan söz konusu kampanyaya Yapı Kredi'nin 10 milyon liralık katkısı Sağlık Bakanlığı'na olmak üzere, Tüpraş'ın 5 milyon lira, Opet'in 3 milyon lira ve Aygaz'ın da 2 milyon lira destek verdiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sivasspor'un demirbaşı Ziya Erdal

title

TFF'den açıklama: Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilir

title

Göztepe'de Marcio Mossoro tutmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı
TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...
Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.

Koç Holding'den büyük bağış
Koç Holding'den büyük bağış

Koç Holding'den büyük bağış

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.

Falcao paylaşılamıyor
Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.

Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor
Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor

Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor

Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.

Sol şeride Ramirez
Sol şeride Ramirez

Sol şeride Ramirez

Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.

Cimbom başını taşlara vuruyor! 30 milyon € oldu bile
Cimbom başını taşlara vuruyor! 30 milyon € oldu bile

Cimbom başını taşlara vuruyor! 30 milyon € oldu bile

Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çeken Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı geldi. 21 yaşındaki golcü, “Charleroi'ye gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.