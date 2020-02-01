  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 10:57
  • |
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 11:08

Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers çıktığı ilk maçta mağlup oldu

Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers çıktığı ilk maçta mağlup oldu

Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, unutulmaz oyuncusu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildi.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers-Trail Blazers mücadelesi öncesi aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.

Staples Center'daki tüm koltuklara Bryant’ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.

Ulusal marş sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, giydiği 24 numaralı formayla duygusal bir konuşma yaptı. Sonrasında ise salondaki monitörlerden 41 yaşında ölen Bryant'ın oynadığı maçlar ve verdiği demeçlerden oluşan video gösterildi.

Misafir ekip Trail Blazers, all-star oyuncu kurucusu Damian Lillard'ın 48 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ürettiği mücadeleyi, 127-119 kazandı. Hasan Whiteside da 30 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 blok, LeBron James ise 22 sayı, 10 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

- Irving'den 23'te 19 isabetle 54 sayı

Brooklyn Nets, seyircisi önünde çıktığı Chicago Bulls karşılaşmasından, Kyrie Irving'in etkileyici performansı sayesinde 133-118 galip ayrıldı. Irving, 23'te 19 isabetle attığı 54 sayının yanı sıra 5'er ribaunt ve asist üretti.

Bulls'ta Zach LaVine 22 sayı, 8 asist, Luke Kornet 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

- Bucks 9 maç sonra kaybetti

Denver Nuggets, lig lideri Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 127-115 yenerek rakibinin 9 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Will Barton ve 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle mücadele eden Nikola Jokic öne çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 24 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 3 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 92-105

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 128-121

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 133-118

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 139-111

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 115-127

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 107-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 119-127

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Motivasyon görevi Emre Belözoğlu'nda: Onlardan daha iyi takımız

title

Beşiktaş, müthiş operasyonla Kevin-Prince Boateng'in lisansını son dakikalarda çıkarmayı başardı

title

Stoper transferi yapamayan Galatasaray, ligin ikinci yarısı için büyük risk aldı

LA Lakers, Efsane Oyuncusu Kobe Bryant´ı Böyle Andı

SPOR GÜNDEMİ

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'
Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı
Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.

Emre Mor imzayı attı
Emre Mor imzayı attı

Emre Mor imzayı attı

Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.

Kobe'nin ölümü sonrası Lakers ilk maçına çıktı
Kobe'nin ölümü sonrası Lakers ilk maçına çıktı

Kobe'nin ölümü sonrası Lakers ilk maçına çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, unutulmaz oyuncusu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildi.

Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız
Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız

Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız

Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi motivasyon görevini üstlendi.

Çin futbolu batıyor
Çin futbolu batıyor

Çin futbolu batıyor

Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.

20.30 tepkisi
20.30 tepkisi

20.30 tepkisi

“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.