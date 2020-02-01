Kobe'nin ölümü sonrası Los Angeles Lakers çıktığı ilk maçta mağlup oldu

20.30 tepkisi

“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”