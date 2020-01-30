'Kobe Bryant'la 3 gün görüştük'

Ergin Ataman, efsane basketbolcunun Beşiktaş’ın kapısından nasıl döndüğünü anlattı: “Deron Williams’ı transfer etmiştik. Demirören ve Yalçın, Kobe’yle bizzat görüştü ancak sponsorlara takıldı.”

AKŞAM

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant’ın bir dönem nasıl Beşiktaş’ın kapısından döndüğünü anlattı. Ataman şu bilgiyi verdi: “Beşiktaş dönemimde NBA’de lokavt olmuştu. Deron Williams’ı transfer etmiştik. Sonra Kobe ile temasa geçmiş, menajeriyle görüşmüştük. Kobe Beşiktaş’a çok sıcak bakıyordu. New York Times’in başyazarı beni aramıştı, ‘Şaka mı yapıyorsunuz, bu gerçek mi?’ dediğinde, ‘Evet biz teklif ettik’ dedim. O dönemde kulüp başkanımız Yıldırım Demirören ve şube sorumlusu Şeref Yalçın, Los Angeles’a gitti. Bizzat görüştüler. Aslında her şey hazırdı, Kobe Beşiktaş’ta oynayacaktı. Ama onun sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili sıkıntılar çıktı. 3 gün Kobe’yle görüşme yaptılar. Olmadı.”

FİLM İÇİN GELDİ İDMAN YAPTI

ERGİN Ataman, Kobe’nin iş ahlakını şöyle anlattı: “Pele gibi, Cruyff gibi, müthiş bir efsane Kobe. THY reklamı için geldiğinde, ‘Antrenman yapmak istiyorum’ dedi. 2-3 saat tempolu antrenman yaptı. Antrenman bittikten sonra onu izleyen altyapı oyuncularıyla maç yaptı ve hareketlerini gösterdi. Bu kadar mütevazı olması gerçekten takdire şayan.”

‘BAŞKAN’IMIZıN MESAJI DUYGULANDIRDI

ATAMAN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kobe için baş sağlığı dilemesiyle ilgili şu yorumu yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Kobe için attığı taziye mesajını gördüm ve duygulandım. Diğer ülkelerin çoğunda böyle bir şey görmedim. Trump bile olaydan 2 saat sonra devreye girdi. Hatta başka konuyla ilgili tweet atmıştı ve tepki geldi, ‘Kobe öldü, sen nasıl kendinle ilgili tweet atıyorsun’ diye. Cumhurbaşkanı’nın dünya sporunu bu kadar yakından takip etmesi ve insani bir olayda mesaj paylaşması çok önemli. Eminim ki dünya için de çok önemli. Aynı hassasiyeti, 1-1.5 ay önce Larkin’in Milli Takım’da oynaması için gösterdi. İnşallah hayırlısı olur