Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği trajik helikopter kazasıyla ilgili ses kayıtları paylaşıldı

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
4 farklı görgü tanığının ifadelerine yer verilen haberde sisli bir havada helikopterin aniden kaybolduğunu ve gürültülü bir sesle patlama yaşandığı ifade edildi.
'HELİKOPTERİ GÖRDÜM'
Los Angeles Polis Departmanı, bir görgü tanığının ifadesini paylaştı. İfadede, 'Helikopteri gördüm. Bulutların içindeydi. Sonrasını hatırlamıyorum.' denildi.
'PATLAMA SESİ DUYDUK'
Bir başka görgü tanığın ses kaydında, 'Hiçbir şey görünmüyordu ve ardından bir patlama sesi duydum ve sessizlik oldu. Alevleri de görebiliyorum.' dedi.
KOBE BRYANT'IN EŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Acımı tarif edebilecek bir kelime yok' ifadesini kullanmıştı.
'YIKILDIK'
Vanessa Bryant açıklamasında, 'Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sevgi dolu eşim Kobe (çocuklarımızın harika babası) ve biricik tatlı kızım Gianna'nın (sevgi dolu, düşünceli ve harika bir kız; Natalia, Bianka ve Capri'ye mükemmel bir kardeş) ani ölümüyle yıkıldık.
KAZAYA İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME
Reuters haber ajansına konuşan ABD Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu Sözcüsü Keith Holloway, helikopterin sahibi olan Island Express Helicopters şirketinin ruhsatının sadece pilotların görüşünün açık olduğu seferlerle sınırlı olduğunu söyledi.
(Sabah)
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