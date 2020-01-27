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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:13
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:34

Kobe Bryant'ın ölümlü helikopter kazasında pilot hatası iddiası

Kobe Bryant'ın ölümlü helikopter kazasında pilot hatası iddiası

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Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.

Dünyanın ağladığı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin nedeni henüz açıklanmadı ancak kazayı ilk duyuran magazin sitesi TMZ kule konuşmaları ve görgü tanığı ifadelerini bir araya getirdi.

İddialara göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Yoğun siste yönünü kaybeden ve güneye doğru yükselen helikopterin kaza yapmasının en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia ediliyor.

TMZ'nin haberinde 09:30'da Burbank Havalimanı'ndaki kontrol kulesi ile temasa geçen helikopter pilotu 15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi ve görüş açısının darlığı nedeniyle batıya doğru yöneldi. Saat 09:40 civarında ise daha yoğun bir havayla karşılaşan pilot, helikopteri güney yönüne döndürdü. Bu çok kritik bir hamle oldu çünkü güneyde dağ bulunuyordu. Bu dönüş sırasında 1200 feetten 2000 feete kadar helikopterin yükseldiği ve kazayı da bu tırmanışın getirdiği iddia ediliyor.

Saat 09:45 olduğunda ise 1700 feet yükseklikte dağa çakılan helikopterde malesef kurtulan olmadı. 161 knot hızla (298 km) dağa çakılan helikopterin anında alev aldığı da görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.

Helikopterin uçuş rotası ve son kaydedilen uçuş bilgileri (FlightRadar)

Yine FlightRadar'a göre uçuşun son 1 dakikada kaydedilen detaylı grafiği. Uzmanlara göre yukarı yönlü tırmanma çok açık şekilde görünüyor.

 

(Sporx)

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