Kobe Bryant'ın kızından tepki çeken paylaşım!

ABD’li efsane basketçi Kobe Bryant (41), kızı Gianna Bryant (13) ile birlikte 26 Ocak’ta helikopter kazasında ölmüştü. Kobe Bryant’ın en büyük kızı Natalia Bryant (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip sosyal medyada yayınladı.
Fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, fotoğrafta gülümseyen Natalia’nın ne kadar güçlü durduğu hakkında yorum yaptı. Kimileri de Natalia’nın geniş gülümsemesinin uygunsuz olduğunu öne sürerek fotoğrafı rahatsız edici buldu. Fotoğraf için “İğrenç” yorumu yapanlar bile oldu.
İşte Natalia Bryant'ın tepki çeken fotoğrafı...
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Bu sene başı hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip sosyal medyada yayınladı. Natalia'nın bu pozu büyük tepki çekti.
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