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  • Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir? Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir?
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 07:40
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 07:40

Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir? Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir?

Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir" Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir"

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Kobe Bryant’ın eşi ve kızları araştırılıyor. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir, kaç yaşında? ABD'li ünlü basketbol oyuncusu ve 13 yaşındaki kızı Gianna helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, Kobe Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı. Haberimiz içerisinden Bryant’ın eşi ve kızları ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

“Kobe Bryant’ın eşi ve kızları kimdir?” sorusu araştırılıyor. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Laine Bryant’ın kim olduğu merak ediliyor. 23 Ağustos 1978’de dünyaya gelen Bryant’ın ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı. Haberimiz içerisinden Bryant’ın eşi ve kızları ile merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

KOBE BRYANT’IN EŞİ KİMDİR?

Vanessa Laine Bryant ve Kobe Bryant evliliği 10 yıl 8 ay sürmüş, 2001'de dünya evine çift 2012 yılında boşanmıştı.

Bryant'ın boşandığı eşine 75 milyon dolar ve 3 malikâneyi tazminat olarak verdiği öğrenildi.

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KOBE BRYANT’IN KIZLARI KİMDİR?

Kobe Bryant'ın 4 tane kızı var.

Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Lakabı Black Mamba olan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978’de doğdu.

Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çinde düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kezde NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.

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