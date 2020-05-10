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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 22:14
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 22:14

Kobe Bryant'ın eşi, kaza gürntülerini yayanlara dava açtı

Kobe Bryant'ın eşi, kaza gürntülerini yayanlara dava açtı

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NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kaza yeri görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana 'Duygusal acı ve mental yıkım'a neden olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Kobe Bryant'ın eşi, kaza görüntülerini yayanlara dava açtı

NBA'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazası nedeniyle kızı Gianna'yla birlikte hayatını kaybetmişti.

Kazayla yasa boğulan Bryant ailesi daha sonra yaşanan bir olay yüzünden ikinci kez yıkılmıştı. Bir bar çalışanı barda, bir polisin yanındaki kadınlara Kobe'nin kaza yerinden fotoğraflarını gösterdiğini fark etmiş ve ihbar etmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Daha sonra söz konusu polisin Los Angeles Yerel Şerif Departmanı'nda görev yaptığı öğrenilmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, 'Duygusal acı ve mental yıkım'a neden olduğu gerekçesiyle departmana dava açtı.

FOTOĞRAFLAR EN AZ 8 POLİS MEMURUNA ULAŞTI

Fotoğrafların en az 8 polis memurunun ve ailesinin telefonlarına ulaştığı bildirildi. Söz konusu polislerin fotoğraflara ulaşmaya yetkilerinin olmadığı ve nasıl edindiklerinin de araştırılacağı ifade edildi.

Olayın ortaya çıktığı geçtiğimiz ayın başına konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

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