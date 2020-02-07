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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 10:34
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 10:34

Kobe Bryant'ın cenaze töreni tarihi belli oldu

Kobe Bryant'ın cenaze töreni tarihi belli oldu

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın cenaze töreni tarihi belli oldu.

13 yaşındaki kızı Gianna ile aynı helikopterde yolculuk eden ve kızıyla birlikte yaşamını yitiren Bryant için yıllarca üstünde taşıdığı 24 numaralı formasından ve kızının taşıdığı 2 numaralı formadan dolayı 24 Şubat’ta (24/2) cenaze töreni düzenlenecek.

26 Ocak’ta Los Angeles’ta gerçekleşen kaza sonrası, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti geçen hafta, cenaze töreni üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamıştı.

Cenaze töreni, Bryant’ın 20 yıl boyunca basketbol oynadığı Staples Center’da düzenlenecek.

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