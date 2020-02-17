Kobe Bryant'ın anma törenine 24 saatte 90 bin kayıt

Efsane oyuncu Kobe Bryant'ın anma töreni için ilk 24 saatlik bilet satışlarında 90.000'den fazla kişinin kayıt yaptığı söylendi.

Efsane oyuncu Kobe Bryant'ın anma töreni için ilk 24 saatlik bilet satışlarında 90.000'den fazla kişinin kayıt yaptığı söylendi.

24 Şubat'ta, Staples Center'da Los Angeles Lakers, Kobe ve Gianna Bryant için bir "Yaşam Kutlaması'na" ev sahipliği yapacak. Kobe ve Gianna, 26 Ocak'taki trajik bir helikopter kazasında yedi kişi ile birlikte vefat etmişlerdi.

Kobe ve Gianna Bryant'ın hayatını kutlayan 24 Şubat anma törenine gelen bilet talebinin, mevcut koltuk sayısını oldukça aştığı söylendi:

"Durumla ilgili bilgili olan bir kaynak, Yahoo Sports'a ilk 24 saatte 90.000'den fazla kişinin bilet için kayıt yaptırdığını söyledi. Staples Center'daki kapasite yaklaşık 20.000 ve bu koltukların çoğunun Kobe'nin arkadaşları ve ailesi, NBA veteranları ve diğer davetli konuklar için ayrılması bekleniyor."