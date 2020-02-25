Kobe Bryant'ı anma töreninde gözyaşları sel oldu

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi. Törene katılan Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Michael Jordan ve Shaquille O’Neal duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı.

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi. Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı.

Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız." dedi.

NBA tarihinin en iyisi olarak kabul edilen Micheal Jordan ise konuşmaya başladığı andan itibaren gözyaşlarını tutamadı. Sözlerine güçlükle devam eden efsane basketbolcu, "Kobe Bryant'la birlikte benim de bir parçam öldü. Burada ve tüm dünyaya baktığımızda sizden de bir parça öldü. Küçük kardeşim sana elimden ne geliyorsa o kadar yardım ettim. Huzur içinde uyu lütfen" diyerek konuşmasını tamamladı.

Birlikte en çok şampiyonluk yaşadığı takım arkadaşlarından Shaquille O'Neal ise yaptığı duygu dolu konuşma sırasında yaptığı esprilerle salondaki ağır duygusal havayı dağıtmaya çalıştı. Shaq, Bryant'a yaptığı veda konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Natalia, Bianka, Capri bebeğe senin tüm hareketlerini öğreteceğim. Kendi serbest atış tekniklerimi öğretmeyeceğim.”