Kobe Bryant'ı anma töreninde gözyaşları sel oldu

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi. Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı.
Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız." dedi.
NBA tarihinin en iyisi olarak kabul edilen Micheal Jordan ise konuşmaya başladığı andan itibaren gözyaşlarını tutamadı. Sözlerine güçlükle devam eden efsane basketbolcu, "Kobe Bryant'la birlikte benim de bir parçam öldü. Burada ve tüm dünyaya baktığımızda sizden de bir parça öldü. Küçük kardeşim sana elimden ne geliyorsa o kadar yardım ettim. Huzur içinde uyu lütfen" diyerek konuşmasını tamamladı.
Birlikte en çok şampiyonluk yaşadığı takım arkadaşlarından Shaquille O'Neal ise yaptığı duygu dolu konuşma sırasında yaptığı esprilerle salondaki ağır duygusal havayı dağıtmaya çalıştı. Shaq, Bryant'a yaptığı veda konuşmasında şu sözleri kullandı:
"Natalia, Bianka, Capri bebeğe senin tüm hareketlerini öğreteceğim. Kendi serbest atış tekniklerimi öğretmeyeceğim.”
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan pankart nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.