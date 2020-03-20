Helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı.

26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen helicopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gigi’nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı.

MTO News haber sitesinin aktardığına göre, kazma ve kürekle Kaliforniya’ya bağlı Corona del Mar’daki Pacific View Memorial Park Mezarlığı’na giden kimliği belirsiz bir kişi, Kobe ve Gigi’nin mezarını kazmaya başladı.

Herhangi bir tabuta ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

USA Today gazetesi ise, kazılan mezarın Bryant ailesine ait olmayabileceğini aktardı. Bu iddiaya gerekçe olarak ise, Bryant ailesinin, Kobe ve Gigi’nin mezarının tam olarak nerede olduğunu gizli tuttukları gösterildi.

41 yaşındaki NBA efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gigi Bryant, Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında, beraberlerindeki beş kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişti.