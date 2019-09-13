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  3. Kobe Bryant: Bogdan Bogdanovic, izlemekten en çok keyif aldığım genç oyunculardan birisi

Kobe Bryant: Bogdan Bogdanovic, izlemekten en çok keyif aldığım genç oyunculardan birisi

Kobe Bryant: Bogdan Bogdanovic, izlemekten en çok keyif aldığım genç oyunculardan birisi

Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı yerinden izleyen NBA efsanelerinden Kobe Bryant, Sırbistan'ın yıldız ismi Bogdan Bogdanvic hakkında açıklamalarda bulundu.

NBA'de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hakkında konuşan Kobe, ''Bogdan Bogdanovic, izlemekten en çok keyif aldığım genç oyunculardan birisi. Saha içinde çok agresif, hiç korkusu yok. Onun oyununun büyük bir hayranıyım.'' sözlerini kullandı.

Çin'de İspanya - Avustralya maçını bir başka eski oyuncu Manu Ginobili ile birlikte izleyen Kobe Bryant, ''Jokic'i de çok beğeniyorum. Onun oyunu çözme şekillerini izlemekten keyif alıyorum. Kendisine çok güvenli ve yetenekli birisi. Her zaman doğru kararlar veriyor. Marc Gasol'u ise ilk gördüğümde 13 yaşındaydı. Onun gelişimini izlemek beni mutlu edip gururlandırıyor.'' şeklinde konuştu.

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