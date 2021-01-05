Klopp'un Liverpool'una darbe üstüne darbe! 3 maçta 7 puan kayıp

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Yeni yıl Fener'i Kasımpaşa'da yandı Yeni yıl Fener'i Kasımpaşa'da yandı Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Diego Costa'dan Türk takımlarına kötü haber Diego Costa'dan Türk takımlarına kötü haber Bonservisi elinde bulunan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa, bir kez daha Premier Lig hayalini kuruyor.

Kenan Karaman yıldızlaştı, Fortuna Düsseldorf kazandı Kenan Karaman yıldızlaştı, Fortuna Düsseldorf kazandı Fortuna Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle gecenin öne çıkan ismi oldu.

Southampton'dan Liverpool'a karşı sürpriz galibiyet Southampton'dan Liverpool'a karşı sürpriz galibiyet Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızılılar bu sonuçla son 3 maçta tam 7 puan kaybetti.

Erol Bulut'tan transfer açıklaması Erol Bulut'tan transfer açıklaması Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.