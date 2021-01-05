Klopp'un Liverpool'una darbe üstüne darbe! 3 maçta 7 puan kayıp

İngiltere Premier Lig 17. hafta kapanış maçında Southampton ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Southampton maçın henüz 2. dakikasında Danny Ings ile öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde beraberlik golünü arayan Kırmızılar, rakip savunmayı aşmayı başaramadı.
Son düdükle birlikte Southampton, son şampiyonu tek golle devirmeyi başardı. Bu sonuçla son 2 maçında berabere kalan Liverpool sezonun ikinci yenilgisini alırken, Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton 4 hafta sonra galip geldi.
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