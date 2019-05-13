Klopp'tan transfer yanıtı! 'Bir daha olmayacak'

Premier Lig'de son hafta Wolverhampton'ı mağlup etmelerine karşın şampiyonluğu

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Manchester City'ye kaptıran Liverpool'da menajer Jürgen Klopp önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Jürgen Klopp'un açıklamaları;

"Manchester City'i tebrik ediyorum. Hayatı onlara zorlaştırmak için her şeyi denedik. Ama bu yeterli olmadı. Yine de bu çocuklarla gurur duyuyorum. Sezon boyunca inanılmaz şeyler yaptılar."

BU SEZON HİKAYE YAZDIK

"Özel bir sezon geçirdik. Tam 97 puan aldık. Bir hikaye yazmak istedik ve başardık. Şampiyon olamadık ancak şimdi önümüzde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi finali var"

BU ÖZEL BİR BAŞARI

"Sezon çok uzun ve zordu. Her maç sahada savaştık. Manchester City son iki yılda 198 puan topladı. Bu özel bir başarı. Olağanüstü bir performans. Ancak son sezon 25 puan gerideydik. Şimdi çok yaklaştık. Seneye mükemmel bir sezon olabilir"

YILDIZLAR TAKIMDA KALACAK MI?

"Geçmişte Liverpool'da başarılı geçen bir yılın ardından kilit oyuncular kaybedildi. Ancak bu bir daha olmayacak. Gelecek sezon yine birlikteyiz"