Klopp, Çağlar'ı istiyor

Bu sezon yakaladığı çıkış ile Avrupa devlerinin listesine giren Çağlar Söyüncü’yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp’un, 24 yaşındaki yıldızın transfer edilmesi için tüm şartların zorlanmasını istediği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, Real Madrid ve Manchester City’nin de yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü’nün tercihinin Liverpool olabileceği belirtildi.
LIVERPOOL EFSANESİ BARNES: ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLUR
Liverpool’un efsane isimlerinden John Barnes da Çağlar Söyüncü’nün Liverpool için çok iyi bir transfer olacağının altını çizdi.
İngiliz devinin listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund’da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid’in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu öğrenildi.
Llorente, İngiltere’de oynanan ve Atletico Madrid’in Liverpool’u elediği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçına damga vurmuştu.
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