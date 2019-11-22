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  3. Klibi bile hazır! Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'u devre arasında bitiriyor

Klibi bile hazır! Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'u devre arasında bitiriyor

Klibi bile hazır! Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'u devre arasında bitiriyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde nokta atışı takviyelerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Yönetim, hem transfer için bütçe yaratmaya çalışıyor hem de hata yapmadan en iyi ismi takıma kazandırmanın yollarını arıyor.

Ersun Yanal, ocak ayında yapılmasını istediği transferleri yönetimle paylaştı. Yanal, önceliğini, “Sol ayaklı, stoperde, sol bekte ve sol kanatta oynayabilecek bir oyuncu” sözleriyle açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının tarif ettiği isim çok net: Aleksandar Kolarov.

KLİBİ BİLE HAZIRDI

Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızla sezon başında her konuda anlaşmıştı. Hatta FB TV’de Kolarov için klip bile hazırlandı! Ancak Roma ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca, Kolarov hayali suya düştü. Buna rağmen tecrübeli oyuncudan vazgeçilmedi. Deneyimli savunmacının Roma ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, ocak ayında Fenerbahçe’nin elini daha fazla güçlendiriyor.

ROMA İLE İMZALAMADI

Kolarov’un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Roma ile yeni kontrat görüşmeleri yapılsa da bundan bir sonuç çıkmadı. Fenerbahçe, 1 Ocak 2020’den itibaren Sırp yıldızla yeni sezon için anlaşma yapabilir ancak hedef, transferi ocakta bitirmek.

(Fanatik)


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