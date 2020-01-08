Klasmanlarında 6 milli sporcu, 2019'u zirvede tamamladı

Atletizm, boks, cimnastik, güreş, judo, karate, okçuluk ve tekvandoda 28 milli sporcu ve 2 takım, 2019'u dünya sıralamasının ilk 5'inde tamamladı.
Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden sporculardan 28'i ve 2 takım, zirve mücadelesi verdi.
Atletizm, boks, cimnastik, güreş, judo, karate, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele eden isimler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım için önem taşıyan sezonu, dünya klasmanının ilk 5 sırasında bitirmeyi başardı. Dünya sıralamasının ilk 5'inde en fazla sporcunun bulunduğu branş, 10 kişiyle güreş oldu.
6 milli sporcu dünya sıralamasının zirvesinde
Boks, güreş ve karate dallarından 2'şer isim, disiplinlerinin en iyisi olarak dikkati çekti.
Kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli birinci sırada yer aldı.
2019'da grekoromen stil 130 kiloda dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Güreşte serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı da sıkletinin en iyisi oldu.
Karatede ise dünya sıralamasında erkekler + 75 kiloda Uğur Aktaş ve kadınlar 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu birinci sırada yer aldı.
Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.
Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.
Trabzonspor Andrea Ranocchia'ya transferde talip oldu! Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu mevki için lider bir oyuncu bakan Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan ve Inter'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'ya kanca attı.
F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.
Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden ve ara transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekleyecek olan Arda Turan yuvasına dönemezse, ABD ya da Katar'dan gelen teklifleri değerlendirecek. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.
ADI Chelsea’yle anılan Alex Telles, Porto formasıyla Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.