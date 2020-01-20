  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • KKTC ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:26
  • |
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:26

KKTC ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor

KKTC ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor

Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor.

Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kampa girdi.

FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımı olarak KKTC'ye gelen ilk ekip olan Valerenga, yeni sezon hazırlıklarına Girne'deki bir otelin tesislerinde başladı.

"Bu büyük bir olay"

Valeranga'nın kamp yaptığı otelin yetkilisi Fikret Yeterli, "Daha önce okul takımlarını ülkemize getirebiliyorduk ama ilk kez önemli bir takım kamp için ülkemizi seçti. Bu büyük bir olay" dedi.

"Önemli bir adım"

Otelin diğer yetkilileri de "UEFA ve FIFA'ya kayıtlı bir ligden bir takımın Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapması önemli. Bunun daha da artması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ada'ya Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan 26 kişilik Valeranga kafilesinin hazırlık kampının bir hafta süreceği, programda herhangi bir hazırlık maçının yer almadığı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi

title

Samsunspor, 31 yıl önceki kazada vefat eden teknik adam ve futbolcularını andı

title

Jose Mourinho, Islam Slimani'yi Tottenham'a istiyor

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

Medipol Başakşehir'de ayrılık
Medipol Başakşehir'de ayrılık

Medipol Başakşehir'de ayrılık

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı
Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı
Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı

Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı

Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.

Galatasaray'da büyük sürpriz
Galatasaray'da büyük sürpriz

Galatasaray'da büyük sürpriz

Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.

Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a
Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a

Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a

Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard´ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.

Fener'den beklenmedik transfer hamlesi
Fener'den beklenmedik transfer hamlesi

Fener'den beklenmedik transfer hamlesi

Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.

Kruse için gelen teklif ortaya çıktı
Kruse için gelen teklif ortaya çıktı

Kruse için gelen teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.