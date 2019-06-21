Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

TM Dijital Haber Merkezi

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra hemen hemen her sezon Fenerbahçe’ye yeniden döneceği konuşulan Simon Kjaer için bu sefer farklı bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli kulüpte oynadığı futbolla alkış toplayan ve taraftarların yeniden takımdan görmek istediği Danimarkalı stoper için kiralama veya Eljif Elmas takası gündeme gelirken, Kjaer’in Süper Lig’e yeniden dönmeyeceği, oyuncunun önümüzdeki sezon da Sevilla’da devam edeceği belirtildi.

‘KJAER TÜRKİYE’YE NEDEN GELSİN?’

2 yıldır LaLiga’da başarılı bir şekilde top koşturan ve Endülüs ekibinde toplamda 64 maçta forma giyen Simon Kjaer’in İspanya’da mutlu olduğu anlaşılırken, Sportif Direktör Monchi’nin 30 yaşındaki futbolcudan hayli memnun olduğu bildirildi. 79 kez Danimarka Milli Takım forması terleten Kjaer’in menajeri Mikkel Beck TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin’e kısa bir açıklamada bulunurken, ünlü menajer konuyla ilgili ‘Türk basını her zaman olduğu gibi yine yalan yanlış bilgiler paylaşıyor. Kjaer Sevilla’da çok mutlu, Süper Lig’e dönmesi için bir sebep yok UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacaklar ve takımıyla olan sözleşmesi devam ediyor, şu şartlarda Fenerbahçe’ye neden gelsin? Yeni teknik direktör Lopetegui de ondan çok memnun’ ifadelerini kullandı.