Kjaer ve Murillo olmayınca Arsenal'in stoperini Galatasaray'a teklif ettiler

TM Dijital Haber Merkezi
Luyindama’nın sakatlığı sonrası hemen hemen sıfır maliyetli stoper arayışına çıkan Galatasaray’a menajerler aracılığıyla sürpriz bir teklif geldi.
MUSTAFİ'DE SON KARAR TERİM'İN
Simon Kjaer ve Murillo ile ilgilenen sarı kırmızılı kulüp Kjaer’in talibinin çok olması (Sampdoria - Milan - Napoli) sebebiyle Danimarkalı stoperden vazgeçerken, Murillo’nun ise Cenova’da kalmaya karar vermesi Galatasaray’ın elini kolunu bağladı. Takıma mutlaka tecrübeli bir defans oyuncusu kazandırmak isteyen yönetime Arsenal forması giyen Shkodran Mustafi’nin önerildiği ortaya çıkarken, Arnavut asıllı stoper için son kararı Fatih Terim’in vereceği bildirildi.
İNGİLİZLER MUSTAFİ'NİN GİTMESİNİ İSTİYOR
3,5 yıldır Arsenal forması giymesine rağmen özellikle son iki sezondur oynadığı futbolla taraftarların bir hayli tepkisini çeken Mustafi’nin Mikel Arteta tarafından kesin olarak gözden çıkarıldığı belirtilirken, transferde resmi adımların atılması halinde İngilizlerin Galatasaray’a kesinlikle problem yaratmayacağı ifade edildi.
27 yaşındaki Mustafi 20 kez Almanya Milli Takım’ında görev aldı.
Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.
Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.
Trabzonspor Andrea Ranocchia'ya transferde talip oldu! Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu mevki için lider bir oyuncu bakan Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan ve Inter'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'ya kanca attı.
F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.
Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden ve ara transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekleyecek olan Arda Turan yuvasına dönemezse, ABD ya da Katar'dan gelen teklifleri değerlendirecek. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.
ADI Chelsea’yle anılan Alex Telles, Porto formasıyla Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.